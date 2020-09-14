14.09.2020 (17:38)

Сборные ВКС и ВВО выиграли чемпионат Вооруженных Сил РФ по офицерскому троеборью

В Самаре завершился чемпионат Вооруженных Сил РФ по офицерскому троеборью. Турнир входит в программу Спартакиады Вооруженных Сил РФ, посвященной 290-летию со дня рождения А.В. Суворова.

В состязаниях участвовал 71 военнослужащий в составе 9 команд, представляющих военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил: ЦВО, ВВО, ЗВО, ЮВО, ВКС, РВСН, ВДВ, Северный флот и 12-е ГУ МО РФ.

Соревнования по стрельбе из табельного ПМ, плаванию и бегу проходили в Самаре на объектах самарского филиала ЦСКА: в закрытом 25-метровом тире и на стадионе УСК «Стара-Загора» и в 50-метровом бассейне СК «Плавательный».

В командном первенстве среди видов и родов войск наибольшее количество очков по сумме троеборья – 23231, и первое место заняла сборная команда Воздушно-космических сил (ВКС). Второе место (21716 очков) заняла команда ВДВ, третье – РВСН (18386 очков). Среди военных округов лидером командного зачета стала сборная Восточного военного округа (ВВО), набрав по сумме дисциплин 23566 очков. На второй позиции сборная ЗВО (22758 очков), на третьем месте – команда ЦВО с результатом 21534 очка.

Также были определены победители в личном первенстве по сумме троеборья в трех возрастных группах.

По итогам прошедших состязаний 26 офицеров подтвердили и вновь выполнили нормативы мастера спорта России, 16 – КМС, 17 – 1 разряд. Победители чемпионата войдут в сборную Вооруженных сил для участия в III Военно-спортивных играх дружественных армий СНГ, запланированных на 2021 год.

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