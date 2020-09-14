14.09.2020 (18:10)

Армейские легкоатлеты завоевали 19 наград в заключительный соревновательный день чемпионата и Первенства России в Челябинске

В Челябинске прошел заключительный, четвертый, соревновательный день чемпионата и Первенства России U23 по легкой атлетике, в рамках которого спортсмены Центрального спортивного клуба Армии завоевали 19 наград разного достоинства - 8 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых, - в том числе в составе команд.

Старший лейтенант Екатерина Конева стала лучшей в тройном прыжке на чемпионате России по легкой атлетике. С результатом 14,74 м Конева опередила Дарью Нидбайкину (14,27 м) и Викторию Прокопенко (14,15 м).

В секторе прыжков в высоту, преодолев планку на высоте 1,92 м, первенствовала капитан Мария Ласицкене. Серебряным призером чемпионата страны стала Кристина Королева, взявшая высоту 1,88 м. «Бронзу» на свой счет записала капитан Анна Чичерова – 1,85 м.

Прапорщик Валерий Пронкин одержал победу в метании молота. Армеец отправил снаряд на 75,83 м. Второй результат – 75,67 м – показал Андрей Романов. Замкнул тройку лидеров с результатом 75,47 м Денис Лукьянов.

Среди юниоров в метании молота вторым на Первенстве страны стал рядовой спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Александр Ванюгов. С результатом 62,19 м Ванюгов уступил Илье Евгеньеву (64,83 м), но обошел Олега Клыкова (60,97 м).

Прапорщик Алексей Федоров стал на чемпионате России в Челябинске вторым в тройном прыжке, уступив с результатом 16,64 м лишь Денису Обертышеву (16,83 м). Третье место занял Александр Юрченко – 16,44 м.

Кроме того, были разыграны награды в тройном прыжке среди юниоров. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Лион Петросян стал вторым – 15,90 м. Первенствовал с результатом 15,91 м Андрей Филатов. На третью ступень пьедестала почета поднялся Роман Кулешов – 15,75 м.

Вера Алымова в составе команды Санкт-Петербурга (Алымова, Алиса Иванова, Елена Черняева и Анастасия Григорьева), показав время 44,74 секунды, первенствовала в эстафете 4х100 м. Вторыми стали представительницы Краснодарского края Наталья Погребняк, прапорщик Нина Морозова, младший сержант Полина Миллер и Виктория Зелих) – 45,13 секунды. Третье место заняли спортсменки из Московской области – 45,78 секунды.

В мужской эстафете 4х100 м на чемпионате России второе место заняла команда Вологодской области, в составе которой выступил рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Данил Росляков – 39,98 секунды. Самый быстрый результат – 39,70 секунды – продемонстрировали спортсмены из Ульяновской области. Представители Краснодарского края со временем 40,10 секунды замкнули тройку лидеров.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Владислав Шемулинкин в составе команды Московской области одержал победу в эстафете 4х100 м на Первенстве страны. С результатом 41,62 секунды команда Шемулинкина оказалась быстрее представителей Челябинской и Самарской областей, показавших результат 41,75 и 41,84 секунды соответственно.

В эстафете 4х400 м среди женщин лучший результат показали представительницы Московской области, в том числе спортсменки армейского Клуба Юлия Спиридонова и Алена Мамина, - 3 минуты 34,68 секунды. Второе и третье место заняли спортсменки, представляющие Санкт-Петербург (3 минуты 40,10 секунды) и Ульяновскую область (3 минуты 46,41 секунды).

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Алексей Бакай, выступая в команде Краснодарского края, с результатом 3 минуты 11,81 секунды первенствовал в эстафете 4х400 м среди юниоров. Вторыми стали спортсмены из Свердловской области (3 минуты 12,31 секунды). Замкнула тройку лидеров команда Санкт-Петербурга (3 минуты 12,73 секунды).

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