14.09.2020 (17:55)

Корвет Балтийского флота выполнил стрельбы по воздушным целям в морском полигоне

Экипаж корвета Балтийского флота «Стерегущий» выполнил учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в ходе проведения плановых мероприятий боевой подготовки на полигоне флота в Балтийском море.

В ходе учебных мероприятий было отработано взаимодействие боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевой части по обнаружению, классификации цели, её сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению.

Боевые упражнения выполнялись с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630. В результате проведения стрельб все мишени были успешно поражены.

Стрельба выполнялась по имитированным воздушным целям, поставленным при помощи специальных пиротехнических реактивных патронов.

В завершении мероприятии боевой подготовки в море экипажем корабля были отработаны задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, выполнены упражнения по уклонению корабля от плавающих мин.

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