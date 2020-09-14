14.09.2020 (17:42)

В Москве состоялась встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мухаммедом Аль-Джабером

14 сентября 2020 г. в г. Москве состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мухаммедом Аль-Джабером.

В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития российско-эмиратского взаимодействия в области обороны.

Также обсуждались ключевые аспекты складывающейся ситуации в Ближневосточном регионе и в Северной Африке.

Встреча прошла в обстановке взаимопонимания и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего взаимодействия по военной линии.

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