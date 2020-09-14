14.09.2020 (17:32)

В Германии прошла торжественно-траурная церемония возложения венка и цветов к мемориалу жертв нацизма в память о погибших советских воинах

В Федеративной Республике Германия в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны в коммуне Гросберен, земля Бранденбург состоялась торжественно-траурная церемония возложения венка и цветов к мемориалу жертв нацизма. Цветы возложили в память о советских военнопленных, погибшим в концентрационном лагере Stalag III-D в годы Второй мировой войны.

В церемонии приняли участие руководство и дипломаты Посольства Российской Федерации в ФРГ, сотрудники Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ, мэр города Гросберен господин Тобиас Борстель и другие представители местных органов власти.

Памятник Жертвам фашизма установлен непосредственно на месте расположения захоронения в бывшем гравийном карьере. Отсутствие достоверной информации и документации не позволяет точно определить сколько человек в действительности умерло или было уничтожено гестапо в лагерях Гроссбеерен. Фамилии известных 1197 умерших пленных занесены на эпитафии захоронения латинскими буквами: (последняя цифра "известных" - 1289)

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