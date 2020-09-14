14.09.2020 (16:20)

В пяти регионах России завершилось учение военных летчиков

Летно-тактическое учение экипажей отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа завершилось в Самарской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Кемеровской областях.

В ходе учения экипажи транспортных самолётов Ан-26, Ан-12, Ту-134 выполнили задачи по десантированию с парашютом поисково-спасательных и парашютно-десантных групп в Челябинской области, транспортировке грузов и личного состава в Кемеровской области. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнили боевые пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 на полигоне в Курганской области. Кроме того, отработали переброску тактического десанта в Самарской области, а также десантирование спасательных групп с высоты 30 метров с помощью спусковых роликовых устройств в Челябинской области. Завершающим этапом летно-тактического учения стала посадка самолёта Ан-26 на неподготовленную грунтовую взлетно-посадочную полосу в Свердловской области.

В летно-тактическом учении было задействовано 10 самолётов Ан-26, Ан-12, Ту-134 и вертолетов Ми-8АМТШ, восемь аэродромов и взлетно-посадочных площадок, около 150 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, парашютно-десантной группы, а также группы обеспечения и управления полетами.

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