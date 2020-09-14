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14.09.2020 (16:17)

В Оренбуржье прошли учения войсковой разведки и авиации

В Оренбургской области войсковые разведчики Центрального военного округа учились взаимодействовать с авиацией, находясь в глубоком тылу противника. Практические действия прошли на Тоцком полигоне.

По замыслу учения, разведгруппы на вертолетах Ми-8 были доставлены на разные участки местности полигона. Военнослужащие совершили пеший скрытный марш протяженностью 18 километров в обход позиций условного противника. После чего они отрабатывали навыки длительной маскировки и передачи сигнала по защищенным каналам связи расчетам ударных вертолетов и фронтовых бомбардировщиков. Основной задачей разведчиков являлось обеспечение скрытности при выполнении поставленных задач.

В учении приняли участие свыше 500 человек. Разведчики также отработали оказание помощи раненому и его скрытную эвакуацию наземным способом на расстояние более 4 км.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ , Учения , Разведывательные подразделения
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