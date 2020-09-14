14.09.2020 (16:08)

Мотострелки ЦВО в ходе учения уничтожили обороняющихся «боевиков» под Самарой

Военнослужащие мотострелковых подразделений Центрального военного округа в ходе тактического учения уничтожили обороняющихся условных боевиков.

По замыслу учения, «противник» захватил важный рубеж и перешел к обороне. Подразделения мотострелкового соединения получили задачу выдвинутся из глубины, перейти в атаку и уничтожить условного противника. Действия мотострелков поддерживали артиллерийская батарея 122-мм орудий Д-30, которая наносила точечные удары по огневым точкам «боевиков», и 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», поражавшие тяжелую бронетехнику и укрытую живую силу условного противника на дальностях до 2 тыс. метров.

Корректирование огня проводилось с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые в режиме реального времени передавали на командный пункт результаты стрельбы.

В учении, прошедшем на Рощинском полигоне, приняли участие более 600 военнослужащих и было задействовано свыше 40 единиц боевой и специальной техники.

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