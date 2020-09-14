14.09.2020 (16:05)

Арктическая группировка Северного флота вошла в Восточно-Сибирское море

Арктическая группировка кораблей и судов Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева вошла в Восточно-Сибирское море. Накануне все корабли и суда прошли пролив Санникова, разделяющий острова Котельный и Малый Ляховский. Ледовая обстановка в районе действия группировки благоприятная.

Ранее большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога» отработали тактическое учение по защите островных и континентальных территорий России в Арктике в районе якутского посёлка Тикси на побережье моря Лаптевых.

Экипажи кораблей и вертолётов вместе с морской пехотой отработали взаимодействие при высадке морского десанта на необорудованное побережье, захваченное условным противником и дальнейшей обороне плацдарма, а также ведение рейдовых действий в районах Крайнего Севера и Арктики.

После учения бронетранспортёры и двухзвенные вездеходы были погружены на БДК «Кондопога» и корабли взяли курс на восток.

Следующее учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье в Арктике состоится уже в Чукотском море.

Десятый арктический поход группировки кораблей и судов обеспечения Северного флота продолжается с 5 августа. К настоящему моменту североморцы прошли более 3 тыс. морских миль и провели свыше 10 тактических и общекорабельных боевых учений.

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