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14.09.2020 (15:57)

В Военной академии Генерального штаба определили задачи научной работы

Совещание по задачам научной работы, в котором приняли участие представители профильных кафедр, институтов и центров, состоялось в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Участники обсудили утверждение тем диссертационных исследований и вопросы планирования. Эксперты рассмотрели предложения по тематическим циклам статей в военных изданиях, ряд которых будет посвящен аспектам стратегического сдерживания.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений России, в котором ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства. В 2019 году подразделения вуза выполнили более 60 научно-исследовательских работ, разработали 37 военно-теоретических, военно-исторических и научно-справочных трудов, подготовили 14 учебников и 31 монографию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Военное образование
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