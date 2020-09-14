14.09.2020 (15:10)

В Калининградской области завершился сбор ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Балтийского флота

В Калининградской области завершился плановый лагерный сбор с военнослужащими подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Балтийского флота. В мероприятиях боевой подготовки на полигонах флота было задействовано свыше 200 единиц боевой техники артиллерийских и ракетных частей объединения, а также соединения морской пехоты.

В ходе полевого выхода артиллеристы и ракетчики выполнили свыше 300 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация», «Гвоздика», «Пион», «Нона», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.

Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчёты отработали взаимодействие с разведывательными подразделениями в составе разведывательно-ударного комплекса (РОК).

Действия дивизионов в составе РОК позволяло в режиме реального времени разведывать цели с помощью БпЛА, а также отслеживать точность артиллерийских ударов, корректировать огонь и оперативно управлять боевыми расчетами.

Всего свое мастерство повысили более 1000 военнослужащих.

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