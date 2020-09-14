14.09.2020 (15:02)

Фрегат «Адмирал Касатонов» направляется на Северный флот

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», принятый в боевой состав ВМФ 21 июля 2020 года, направляется в главную базу Северного флота. Сейчас корабль проходит Норвежское море. Его прибытие в Североморск ожидается завтра.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов.

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, куда также входят тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», который в настоящее время испытывает новое ракетное оружие в Белом море.

В 2019 и 2020-м годах фрегат «Адмирал флота Касатонов» принимал участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. За период испытаний и последующего межфлотского перехода корабль прошёл более 25 тысяч морских миль. В общей сложности экипаж корабля провёл в море около полугода.

За период испытаний фрегат выполнил 3 стрельбы ракетным комплексом «Калибр», одну зенитную ракетную стрельбу, 14 стрельб артиллерией и две стрельбы морским противолодочным оружием.

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