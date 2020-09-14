14.09.2020 (14:23)
Уникальный военно-исторический фестиваль «Дальневосточный форпост» состоялся в канун Дня танкиста в Хабаровске
В Хабаровске прошёл межрегиональный военно-исторический фестиваль «Дальневосточный форпост», не имеющий аналогов на Дальнем Востоке. Он был приурочен к военному празднику «День танкиста».
Особенностью фестиваля, который состоялся на лётном поле ДОСААФ, стала военно-историческая реконструкция периода 1944 года, посвященная Великой Отечественной войне.
Около 100 человек участвовало в реконструкции военно-исторического эпизода.
По сценарию мероприятия, Красная армия заняла плацдарм на берегу реки Нарев и в ходе ожесточенных, и кровопролитных боёв сумела оттеснить немецкие войска на невыгодные позиции.
В инсценировке использовались оружие времён Великой Отечественной войны: пулеметы Дегтярева, винтовки и карабины Мосина, автоматические винтовки Токарева, пулеметы Шпагина, и Судаева, пистолеты ТТ, револьверы системы Наган, а также пиротехника.
Кроме того, специально для мероприятия был реконструирован немецкий лёгкий разведывательный броневик SD KFZ 222.
После представления все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по разборке и сборке оружия.