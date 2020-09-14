14.09.2020 (14:20)
Разведчики на учении в Сибири захватили секретные документы условного противника
Военнослужащие разведывательного подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) отработали задачи по ликвидации бронеавтомобиля условного противника, захвату офицера связи и секретных документов в рамках тактико-специального учения в Алтайском крае.
По замыслу тактико-специального учения, военнослужащие совершили 10-километровый марш-бросок по труднопроходимой незнакомой местности со штатным стрелковым оружием и амуницией в район, где по ранее полученным разведданным должна пройти колонна легкобронированной техники условного противника. Разведчики произвели скрытную установку взрывных устройств и организовали засаду на пути маршрута ее следования. После организации нападения на колонну военнослужащие разведывательного подразделения захватили офицера связи, перевозящего шифры и коды для составления радиограмм, и ликвидировали бронеавтомобиль условного противника.
В тактико-специальном учении, которое прошло сегодня, было задействовано более 500 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.
41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.