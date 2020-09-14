14.09.2020 (14:17)

Российская военная автоинспекция в Таджикистане получила современный мобильный пункт технического контроля

В Таджикистане парк служебных машин 213-й российской военной автомобильной инспекции пополнил современный подвижный пункт технического контроля (ППТК) на базе микроавтобуса «ГАЗель».

Мобильный пункт предназначен для ведения круглосуточного технического контроля транспортных средств, а также для развертывания подвижного поста контроля на маршрутах движения военного транспорта, находящегося на удаленных точках. Расширенный функционал проверочной аппаратуры позволит провести полный технический осмотр транспортного средства вне парка пункта постоянной дислокации. Аппаратура, входящая в состав ППТК, способна выявлять большинство неисправностей, которые ранее обнаружить в полевых условиях было невозможно, что также скажется на мобильности и боеготовности российского соединения.

Усовершенствованная система обработки, анализа и хранения информации, сопряженная с комплексом приборов проверки ППТК, позволит оператору одновременно запрашивать информацию о прохождении техосмотра и регламентных работ, проводить замеры уровня отравляющих веществ в выхлопных газах автомобиля.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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