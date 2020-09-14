14.09.2020 (12:43)

Более 6 тыс. военных связистов ЦВО привлечены к учению по управлению войсками в пяти регионах РФ

Более 6 тыс. военнослужащих соединений и частей связи Центрального военного округа (ЦВО) участвуют в учении по организации системы управления войсками. Учение, которое продлится до 18 сентября, проходит на полигонах в Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской областей.

В ходе учения специалисты войск связи ЦВО совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач и развернули многоуровневую систему управления войсками на основе защищенных радиорелейных, спутниковых и проводных каналов связи.

Действуя в различных условиях учебной обстановки, военнослужащие отрабатывают поддержание устойчивости и работоспособности системы связи в ходе подготовки группировок войск к ведению наступательных, оборонительных и разведывательно-поисковых действий. Также в ходе учения специалистам войск связи предстоит отработать вопросы маскировки, защиты командных пунктов и специальной техники от диверсантов, действия которых будут обозначаться военнослужащими разведывательных подразделений.

На учении задействованы экипажи современных станций связи Р-160-0,5, цифровых комплексов П-240И-4 «Переселенец», радиорелейных станций Р-419Л1 с комплексными аппаратными «Редут-2УС», а также подвижных командных пунктов АПЕ-5К и П230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Всего к учению привлечено более 6 тыс. специалистов подразделений связи ЦВО и свыше 1 тыс. единиц специальной техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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