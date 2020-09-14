14.09.2020 (14:54)

На Сахалине состоялось торжественное закрытие фестиваля военных оркестров «Спасская башня»

В городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина на стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске состоялось торжественное закрытие международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня» на Сахалине.

Фестиваль входит в число мероприятий национального проекта «Культура» и является одним из самых масштабных событий в культурной жизни региона. В финальном концерте выступили все военные оркестры – участники фестиваля.

Первым прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении Центрального военного оркестр Министерства обороны, дирижировал заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин.

За пять дней фестиваля лучшие военно-музыкальные коллективы страны выступили в Южно-Сахалинске и десяти районах области.

Перед гостями и жителями Сахалина прозвучали военные марши, классические, оркестрово-вокальные и инструментальные произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении Центрального военного оркестра Министерства обороны, оркестра юных музыкантов-суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова, а также военного оркестра штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ и конечно военный оркестр южно-сахалинского гарнизона.

Впервые регион посетил военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ и военный оркестр имени Лундстрема управления общевойсковой армии ВВО (г. Чита).

Кроме того, специальным гостем программы стал музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга CONCORD ORCHESTRA – это единственный в мире танцующий симфонический оркестр.

На Сахалине международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня» проходил уже в пятый раз.

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