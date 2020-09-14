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14.09.2020 (10:22)

Подразделения ЮВО по борьбе с беспилотной авиацией отразили атаку дронов условного противника

Атаку дронов условного противника на полевые пункты управления 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, развернутые в рамках двустороннего тактического учения на полигоне Ашулук в Астраханской области, отразили подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Войсковые подразделения военной полиции и приданные расчеты войсковой противовоздушной обороны отразили нападение разведывательно-диверсионных групп и атаки дронов условного противника на подвижные полевые пункты управления штаба общевойсковой армии и подчиненных соединений. В целях обеспечения безопасности также были задействованы расчеты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-С».

Учение между мотострелковыми соединениями проводится под руководством командующего 49-й общевойсковой армией генерал-майора Якова Резанцева. В нем задействованы управление штаба армии, командный состав соединений ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения , Полигон , Беспилотные летательные аппараты , Южный военный округ
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