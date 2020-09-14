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14.09.2020 (11:05)

Подразделения РХБ защиты Каспийской флотилии обеспечили скрытый манёвр подразделений морской пехоты на учении

В Дагестане, подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа в ходе учения отработали задачи по обеспечению скрытного выдвижения батальонных тактических групп на полигоне Турали-4.

Специалисты РХБ защиты применили специальные машины ТДА-М и дымовые шашки ДМ-11 и ДМХ-5. Также были установлены аэрозольные завесы на протяжении всего маршрута выдвижения войск в район выполнения поставленных задач. Общая протяжённость аэрозольных завес составила более 4 км, что обеспечило условия для скрытного манёвра подразделений морской пехоты в ходе оборонительного боя на побережье.

Кроме того, подразделениями химзащиты были отработаны задачи по разведке маршрутов движения войсковых колон на предмет химического и биологического заражения, а также проведена дезактивация техники после прохождения зараженных участков местности.

На учение привлекалось около 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано более 300 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
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