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14.09.2020 (10:18)

Инженеры ЮВО провели учение по установке минного поля на переднем крае обороны противника

На полигоне Ашулук в Астраханской области военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа провели тактико-специальное учение по установке минного поля на переднем крае обороны условного противника.

Военнослужащие провели инженерную разведку местности в районе установки минного поля на предполагаемом пути следования колонны бронированной техники условного противника. Для маскировки работы гусеничных минных заградителей по установке противотанковых мин специалисты инженерных войск установили аэрозольную завесу.

Кроме того, военнослужащие заняли оборону с целью не допустить дальнейшего продвижения техники и живой силы условного противника.

При ведении инженерной разведки и разминировании местности саперы применили переносной индукционный миноискатель ИМП-2 и общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 «Сокол», которые стоят на вооружении саперного подразделения.

В плановом мероприятии боевой подготовки приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО, а также было задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Инженерные войска
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