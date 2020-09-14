14.09.2020 (10:15)

В горах Армении подразделения ЮВО по борьбе с беспилотниками подавили и уничтожили «дроны» условного противника

В рамках двустороннего батальонного тактического учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) военной базы в Армении подавили и уничтожили разведывательные и ударные «дроны» условного противника.

Специалисты РЭБ на полигоне Алагяз развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации, нарушили систему связи условного противника, отработали задачи обнаружения летящих на различных высотах разведывательных и ударных БпЛА и передали данные подразделениям ПВО.

Расчёты зенитных самоходных установок «Шилка» уничтожили цели, имитирующие низколетящие «дроны» условного противника из автоматической 23-мм пушки на дальности до 2,5 тыс. метров и высоте до 1,5 тыс. метров.

В двустороннем батальонном тактическом учении от двух стран России и Армении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты МиГ-29, Су-30СМ, Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 и расчеты БпЛА.

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