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14.09.2020 (10:53)

Разведчики и спецназ ЮВО выполнили десантирование в тыл условного противника в ходе учения в Армении

Военнослужащие разведывательных подразделений военной базы Южного военного округа в Армении, выполнили десантирование в тыл условного противника в ходе двустороннего батальонного тактического учения.

Разведчики и спецназ десантировались штурмовым способом из вертолетов Ми-8МТВ на полигон Алагяз. После совершения многокилометрового марша с полной выкладкой в назначенный район, разведчики вскрыли расположение главных сил условного противника, передали координаты объектов и военной техники, вывели из строя средства связи, провели налет на командный пункт, захватили важные документы и пленных.

При выходе в район эвакуации разведчики отразили атаку подразделений условного противника, отработали эвакуацию и оказание первой медицинской помощи раненым.

В двустороннем батальонном тактическом учении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8МТВ, Ми-24П и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Армения , Спецназ
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