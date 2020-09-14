14.09.2020 (10:10)

Батальонные тактические группы ЮВО в рамках учения отразили нападение тактического воздушного десанта в Астраханской области

Батальонные тактические группы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках учения отразили нападение тактического воздушного десанта противника на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Батальоны, усиленные артиллерийскими, инженерными и разведывательными подразделениями, в ходе занятия обороны в заданном районе были атакованы тактическим воздушным десантом противника, в роли которого выступили десантники из Новороссийска. Целью нападения диверсантов был захват военной техники и пленение командира подразделения.

В результате оперативных действий боевого охранения, эффективной организации оборонительных действий подразделения и сосредоточенного огня по огневым точкам противника атака диверсантов была отражена.

В учениях было задействовано около 1,2 тыс. военнослужащих и более 200 единиц военной техники.

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