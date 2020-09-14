14.09.2020 (10:08)
В мотострелковом соединении ЮВО под Волгоградом стартовало двустороннее БТУ
Мотострелки соединения Южного военного округа (ЮВО) по сигналу учебной тревоги выдвинулись в район сосредоточения в рамках стартовавшего двухстороннего батальонного тактического учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
В ходе учения командирам всех степеней предстоит применить навыки по управлению подразделениями при ведении боевых действий с применением новых методик управления огнем, а личный состав отработает ведение наступательного боя и действия в составе тактического воздушного десанта.
В назначенном районе мотострелкам предстоит развернуть командные пункты, разработать замысел общевойскового боя во взаимодействии с армейской авиацией, подразделениями артиллерии, ПВО и разведки.
В учении задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц боевой и специальной техники, в том числе армейская авиация 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.