14.09.2020 (10:08)

В мотострелковом соединении ЮВО под Волгоградом стартовало двустороннее БТУ

Мотострелки соединения Южного военного округа (ЮВО) по сигналу учебной тревоги выдвинулись в район сосредоточения в рамках стартовавшего двухстороннего батальонного тактического учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В ходе учения командирам всех степеней предстоит применить навыки по управлению подразделениями при ведении боевых действий с применением новых методик управления огнем, а личный состав отработает ведение наступательного боя и действия в составе тактического воздушного десанта.

В назначенном районе мотострелкам предстоит развернуть командные пункты, разработать замысел общевойскового боя во взаимодействии с армейской авиацией, подразделениями артиллерии, ПВО и разведки.

В учении задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц боевой и специальной техники, в том числе армейская авиация 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

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