Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.09.2020 (10:07)

В Волгоградской области началось тактико-специальное учение со связистами мотострелкового соединения ЮВО

Связисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке практических задач в рамках тактико-специального учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военнослужащие покажут навыки применения современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференцсвязи, новых радиостанций средней и большой мощности и спутниковой связи.

В ходе учения будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ.

К учению привлечено до 200 военнослужащих и около 30 единиц мобильных аппаратных, станций и комплексов связи.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На Черноморском флоте успешно завершён эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере
Учебный корабль ВМФ России «Смольный» проходит черноморские проливы
Танкисты ЮВО провели боевые стрельбы в свой профессиональный праздник в Южной Осетии
Около 3 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии приняли участие в Едином дне голосования Российской Федерации

Метки:
Южный военный округ , Учения , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false