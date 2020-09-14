14.09.2020 (10:07)
В Волгоградской области началось тактико-специальное учение со связистами мотострелкового соединения ЮВО
Связисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке практических задач в рамках тактико-специального учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Военнослужащие покажут навыки применения современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференцсвязи, новых радиостанций средней и большой мощности и спутниковой связи.
В ходе учения будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ.
К учению привлечено до 200 военнослужащих и около 30 единиц мобильных аппаратных, станций и комплексов связи.
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