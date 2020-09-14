14.09.2020 (08:57)

Сибирские военнослужащие в День танкиста прокатили ветерана ВОВ на танке Т-72Б3

Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, в День танкиста устроили сюрприз для ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Михайловича Терехова, прокатив его на модернизированном танке Т-72Б3.

Сегодня особенный день для ветерана-фронтовика. О таком подарке ко Дню танкиста он даже не подозревал. Стать членом экипажа боевой машины, как 75 лет назад для старшего лейтенанта в отставке Анатолия Терехова и сейчас оказалось посильной задачей. Несмотря на то, что танк Т-72БЗ существенно отличается от легендарного Т-34, по словам ветерана «современная модель более комфортна и автоматизирована».

Кроме этого, фронтовик провел беседу с военнослужащими танкового подразделения, в ходе которой рассказал о своем участии в боевых сражениях в годы Великой Отечественной войны.

В России 2020 год объявлен годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Справочно:

Анатолий Михайлович Терехов был призван на фронт в марте 1944 года. Начинал воевать механиком-водителем танка Т-34 в составе 10-го танкового Днепропетровского корпуса 183-й танковой бригады. Затем был переведен автоматчиком в мотобатальон. Воевал в составе 2 Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии, Германии, Прибалтики. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

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