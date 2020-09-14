14.09.2020 (08:56)
На Черноморском флоте успешно завершён эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере
На Черноморском флоте (ЧФ) завершился и признан успешным эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере.
За время эксперимента военнослужащие-женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика.
На начальном этапе проекта экспериментальный экипаж прошёл специальные курсы в Объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге по переподготовке на курсах подготовки экипажей кораблей 4-го ранга.
Непосредственно на Черноморском флоте военнослужащие-женщины обучились выполнению практических действий по приготовлению катера к выходу в море, его управлению и безопасному мореплаванию в различных районах судоходства и условиях обстановки на интерактивном тренажёре «Мостик».
На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера.
В ходе учений по патрулированию акватории пункта базирования кораблей ЧФ экипаж провёл тренировки по противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть корабля.
Женский экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия.
В завершении стажировки женский экипаж успешно сдал зачёты на допуск к самостоятельному управлению катером и исполнению должностных обязанностей.
Результаты эксперимента подготовлены и отправлены в Главное командование Военно-Морского Флота России для принятия дальнейшего решения.