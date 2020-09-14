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14.09.2020 (08:56)

На Черноморском флоте успешно завершён эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере

На Черноморском флоте (ЧФ) завершился и признан успешным эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере.

За время эксперимента военнослужащие-женщины прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика.

На начальном этапе проекта экспериментальный экипаж прошёл специальные курсы в Объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге по переподготовке на курсах подготовки экипажей кораблей 4-го ранга.

Непосредственно на Черноморском флоте военнослужащие-женщины обучились выполнению практических действий по приготовлению катера к выходу в море, его управлению и безопасному мореплаванию в различных районах судоходства и условиях обстановки на интерактивном тренажёре «Мостик».

На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера.

В ходе учений по патрулированию акватории пункта базирования кораблей ЧФ экипаж провёл тренировки по противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть корабля.

Женский экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия.

В завершении стажировки женский экипаж успешно сдал зачёты на допуск к самостоятельному управлению катером и исполнению должностных обязанностей.

Результаты эксперимента подготовлены и отправлены в Главное командование Военно-Морского Флота России для принятия дальнейшего решения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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