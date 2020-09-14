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14.09.2020 (08:22)

Военнослужащие выполнили более 70% работ по ликвидации ущерба от наводнения в Иркутской области

Личный состав сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации, который прибыл в Иркутскую область для оказания помощи администрации и жителям Тулунского района, проводит работы демонтажу строений, пришедших в негодность в результате наводнения прошлого года, а также занимается рекультивацией земель подтопленных участков.

Перед началом работ военные специалисты совместно с администрацией города провели рекогносцировку местности, определили очередность и объемы работ. Для демонтажа и сноса аварийных строений инженеры используют инженерную машину разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72. После чего, при помощи инженерного путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора проводятся мероприятия по рекультивации грунта и выравниванию участков местности.

Всего военнослужащие демонтировали более 180 аварийных домов и хозяйственных построек. Общая площадь рекультивированных земель - более 2 гектар. Это составляет более 70% от всего объема необходимых работ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Паводки
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