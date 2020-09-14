14.09.2020 (07:52)
Новые тактические приёмы отработали экипажи армейской авиации ВВО в Забайкалье
Экипажами армейской авиации Восточного военного округа были отработаны новые тактические приёмы и способы ведения боевых действий в Забайкальском крае.
В ходе практического этапа мероприятия боевой подготовки экипажи ударных вертолетов Ми-24 совершили пуски неуправляемых авиационных ракет на полигоне «Мухор-Кондуй», используя тактику внезапности и мгновенного нанесения удара по колонне бронетехники условного противника.
Прикрытие вертолётов Ми-24, выполнили экипажи Ми-8АМТШ «Терминатор», выполнявшие полётное задание по круговой траектории над основной вертолетной группой для увеличения дальности обзора.
Экипажами армейской авиации ВВО было совершено более 20 вылетов с аэродрома в Забайкалье, отработаны задачи по преодолению зоны противовоздушной обороны условного противника и нанесению авиаударов по заданным квадратам.