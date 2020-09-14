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14.09.2020 (07:46)

В Приморье состоялись масштабные боевые стрельбы дальнобойных САУ «Гиацинт» и самоходных минометов «Тюльпан» соединения ВВО

С артиллерийскими подразделениями  общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, на полигоне «Сергеевский» состоялись тактические учения с боевой стрельбой.

На этапе практических действий личным составом артиллерийского соединения выполнены огневые задачи по поражению важных объектов, артиллерийских батарей, колонн бронетехники, командных пунктов, зенитных установок условного противника.

В ходе учения было выполнено более 30 огневых задач из самоходных пушек «Гиацинт» и минометов «Тюльпан». Также выполнялись задачи по отражению атак танков «противника» противотанковым артиллерийским подразделением соединения из ПТУР «Штурм-С». К проведению разведки и авиационной поддержки подразделений САУ «Гиацинт», самоходных минометов «Тюльпан» и ПТУР «Штурм-С» привлекались ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

 В тактическом учении с артиллерийским соединением приняли участие более 700 военнослужащих и задействовано около 250 единиц вооружения и военной  техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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