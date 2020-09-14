14.09.2020 (07:20)

На полигоне в ЕАО стартовало двустороннее тактическое учение с мотострелковыми подразделениями ВВО

На полигоне Биджан в Еврейской автономной области началось тактическое учение с мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа (ВВО) по организации маневренной обороны.

Военнослужащие выполняют нормативы по инженерному оборудованию оборонительных рубежей и запасных позиций, используя особенности ландшафта местности.

В ходе практической части учения будут отработаны задачи по ведению подвижной обороны, подготовке маневров с учетом постоянно меняющейся обстановки с целью нанесения максимальных потерь условному противнику.

Помимо этого, военнослужащим предстоит совершенствовать навыки взаимодействия с расчетами самоходных артиллерийских установок, осуществляющих огневую поддержку мотострелковых подразделений при их отходе от линии соприкосновения с условным противником и переходе к контратаке.

Особое внимание будет уделено вопросам организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

К учению привлечено более 600 человек, задействовано около 200 единиц военной техники. Этап боевой стрельбы состоится в конце текущей недели.

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