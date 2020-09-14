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14.09.2020 (07:14)

В Амурском общевойсковом объединении ВВО начались сборы с молодыми офицерами всех родов войск

Более 200 молодых офицеров – выпускников военных учебных заведений всех родов войск, окончивших обучение в 2020 году, повысят свои учебно-методические навыки  в ходе  сборов под руководством командующего Амурским общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО).

В ходе мероприятий, молодые офицеры изучат методики проведения занятий по боевой подготовке с применением средств беспилотной авиации, объективного контроля и имеющих ряд особенностей применимых непосредственно к воинским частям дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае. 

Лейтенанты  ознакомятся со спецификой регионов, где им предстоит проходить службу и задачами, выполняемыми соединениями и воинскими частями объединения.

Важное внимание будет уделено изучению передовых методик изучения подчиненного личного состава, его обучения и воспитания.

Во время сборов, молодые выпускники выполнят упражнения учебных стрельб из штатного оружия, покажут свои навыки в вождении военной и специальной техники, сдадут зачеты  по всем основным предметам обучения и профессионально-должностной подготовки, по которым будет оценена степень их  профессиональной готовности к прохождению службы в войсках объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сборы , Беспилотные летательные аппараты
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