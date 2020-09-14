14.09.2020 (06:20)

На Курильских островах проведена тренировка подразделений армейского корпуса ВВО по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника

С подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированных на Курильских островах, проведена комплексная тренировка по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.

В ходе тренировки отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов ПВО из походного положения в боевое.

Кроме того, командиры всех степеней отработали навыки по управлению подчинёнными подразделениями в ходе отражения ударов условного противника с воздуха.

Во время мероприятий боевой подготовки проведено слаживание всех звеньев управления войсками ПВО объединения, что позволено решить все поставленные задачи.

В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные пушечно-ракетные комплекс (ЗПРК) «Тунгуска» и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла».

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