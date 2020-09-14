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14.09.2020 (06:55)

Во Владивостоке открылся чемпионат Военно-Морского Флота по гребно-парусному двоеборью

Во Владивостоке на Водной станции Тихоокеанского флота состоялось церемония открытия чемпионата Военно-Морского Флота по гребно-парусному двоеборью.

Участников соревнований поприветствовали начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова контр-адмирал Олег Журавлёв и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Они поздравили участников церемонии с началом турнира и вручили ряду флотских спортсменов значки с удостоверениями, подтверждающими факт присвоения им званий «Мастер спорта».

Также, за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганду спорта и здорового образа жизни Губернатором Приморья объявлена благодарность капитанам 1 ранга Алексею Пивачёву и Константину Сылке, полковнику Сергею Васильеву, старшему мичману Андрею Букину, старшему мичману запаса Дмитрию Перепелице и мичману запаса Юрию Грачёву. После этого чемпионат ВМФ по гребно-парусному двоеборью был объявлен открытым. 

 Соревновательная программа чемпионата началась с парусных гонок.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке с 10 сентября в столице Приморского края стартовали сразу несколько чемпионатов Военно-Морского Флота по водным видам спорта. В них принимают участие двенадцать команд, представляющих все флоты и Каспийскую флотилию, высшие Военно-морские учебные заведения и воинские части ВМФ.

По итогам соревнований ВМФ в столице Приморского края сформируют команды для участия в чемпионатах Вооружённых Сил Российской Федерации по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Спорт , Восточный военный округ
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