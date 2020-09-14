14.09.2020 (05:30)
Экипажи армейской авиации Восточного военного округа ходе плановых полетов ведут мониторинг паводковой ситуации на реке Амур
Экипажи армейской авиации в ходе плановых полётов в Хабаровском крае ведут на мониторинг паводковой ситуации на реке Амур.
По возвращению на аэродромы, с мест постоянной дислокации информация результаты мониторинга передается в региональный центр управления для анализа развития паводковой ситуации.
Круглосуточный мониторинг проводится на территориях с наиболее высоким риском затопления, из-за резкого поднятия уровня воды в реках и выхода их из берегов, а также большим количеством выпавших в последние дни осадков.
Кроме того, назначены и подготовлены специально созданные команды, находящиеся в постоянной готовности для устранения последствий паводков и оказания помощи местному населению.
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