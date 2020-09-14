14.09.2020 (05:20)
Расчеты РСЗО «Ураган» и ПТУР «Корнет» определили исход боя в Бурятии
Шквальным огнем артиллерии в ходе тактического учения, завершился полевой выход артиллерийских подразделений. Артиллерийское соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Республике Бурятия, в ходе проведения боевых стрельб, с помощью РСЗО «Ураган» уничтожили замаскированные цели на максимальных дальностях, используя координаты, полученные с беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» (БЛА).
Заключительные занятия полевого выхода проводились на полигоне «Бурдуны», оснащенном современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.
В ходе практической части расчеты современных многофункциональных комплексов с БЛА «Орлан-10» по цифровым каналам связи осуществляли передачу на пункт управления огнем артиллерии информацию о месте нахождения объектов «противника», что позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять их координаты и характеристики, а также оперативно вносить корректировки для поражения целей.
Боевая стрельба по мишеням, имитирующие артиллерийские и реактивные батареи условного противника, велась из реактивных систем залпового огня «Ураган». Затем подразделения совершили противоогневой маневр и переместились на запасные огневые позиции.
В свою очередь новейшие противотанковый комплекс (ПТУР) «Корнет» на базе БМП-3 и ПТУР «Конкурс» точными выстрелами уничтожат «вражеские» танки.
В рамках учения были активно применены новейшие тактические приемы ведения боя на максимальной дальности, основанной на опыте современных вооруженных конфликтов.
К боевым стрельбам в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии ВВО было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано свыше 35 единиц военной техники.