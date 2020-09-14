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14.09.2020 (04:50)

Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Бруней

Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома» завершил четырёхдневный деловой заход в порт Муара (Бруней), где ОБК пополнил запасы воды и топлива.

ОБК ТОФ покинул Владивосток 1 августа для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее корабли совершили деловой заход на Шри-Ланку и приняли участие в двустороннем российско-индийском военно-морском учении «Индра-Нэви-2020», которое проходило в Бенгальском заливе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли , Международная деятельность , Визит
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