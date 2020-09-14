14.09.2020 (04:15)

Группировка ВВО для строительства противопаводковой дамбы в Еврейской автономии увеличена до 500 человек

Военнослужащие общевойскового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Еврейской автономной области (ЕАО), приступили к борьбе с паводком на реке Амур. Накануне руководством ЕАО в районе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Уровень воды продолжает ежедневно расти из-за полноводности, впадающего в Амур, притока - реки Сунгари.

Личный состав соединения осуществляет подвоз пескогравия, наполнение и укладку мешков вдоль дорог, гидротехнических сооружений, а также вблизи жилых массивов. На месте организована работа оперативной группы.

Выполнение задач по защите населенных пунктов от паводка проходит во взаимодействии со спасательными отрядами МЧС, местными жителями и волонтерами, в составе региональной группировки по предупреждению и ликвидации ЧС.

За последнее время, только силами военнослужащих было уложено более 9 тысяч мешков, а совместными усилиями с волонтерами удалось уложить в дамбу более 20 тыс. мешков с грунтом. Для защиты от перелива воды в селе Ленинское установлены гидробарьеры длинной более 500 метров. Складывающаяся гидрологическая ситуация находится под постоянным контролем.

Всего к работам привлечено более 500 военнослужащих и задействовано 17 единиц военной техники.

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