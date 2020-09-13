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13.09.2020 (23:30)

День танкиста с масштабом отметили в Парке Патриот

13 сентября директор парка Патриот Игорь Барсков поздравил всех танкистов и танкостроителей с праздником и вековым юбилеем отечественного танкостроения, а также возложил траурный венок к легендарному советскому среднему танку Т-34-76 производства Сталинградского тракторного завода.

Т-34-76 был поднят в ходе поисковой экспедиции с участием сотрудников Парка «Патриот» со дна реки Дон, и является единственным известным на сегодняшний день сохранившимся танком редкой комплектации с 76-мм пушкой (выпустили порядка 600-1000 ед.)

Следующим этапом праздничных мероприятий стала масштабная реконструкция одного из боев Курской битвы Великой Отечественной войны. В ходе сражения красноармейцы стойко отбивали наступление пехоты и танков противника, применяя противотанковые орудия и советские танки. В небе отечественный истребитель в ходе воздушного боя сбил вражеский штурмовик.

Концертная программа завершила праздничные мероприятия.

Кроме того, на статической экспозиции бронетанковой техники посетители всех возрастов получили свободный доступ в боевые отделения ретротанков, а на площадке музейного комплекса состоялись интерактивные мастер-классы по снятию и установке гусеницы на танке БТ-5, функционировали тематические выставки: «Средства противотанковой обороны», «Оружие Победы», «Полевой госпиталь», «Связь Победы».

Также многие посетители приняли участие в таких активностях, как мини-танкодром, стрельба из охолощённого оружия и метание малой саперной лопатки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Парк Патриот
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