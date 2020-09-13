13.09.2020 (22:11)

Командующий РВСН поздравил жителей главного гарнизона РВСН с днем образования городского округа Власиха

«Власиха – это столица ракетчиков, город-труженик, который объединяет тысячи людей — всех тех, кто проходил и проходит службу в РВСН, тех, кто принимал и в настоящее время принимает участие в строительстве стартовых позиций, испытании новейших образцов вооружения и военной техники, несении боевого дежурства, обеспечивая надежную безопасность нашего государства. Здесь живут наши семьи, товарищи, боевые друзья», - отметил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Также командующий отметил, что история городка неразрывно связана с героической летописью нашего Отечества. Именно на этой земле в грозные годы Великой Отечественной войны был сформирован штаб Западного фронта, откуда и началось мощное контрнаступление под Москвой, а в послевоенные годы Главный штаб, обеспечивший становление и развитие Ракетных войск стратегического назначения.

«Убежден, что жители будут гордиться добрым именем Власихи и с честью приумножать славные традиции столицы Ракетных войск стратегического назначения. В этот праздничный день выражаю слова благодарности всем тем, кто трудится на благо нашего городка и вносит в его развитие частицу своей души. Желаю всем жителям Власихи крепкого здоровья, успехов в учебе, службе и труде, благополучия, мира и счастья», - добавил Сергей Каракаев.

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