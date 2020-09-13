13.09.2020 (15:40)

Танковой дивизии «черных ножей» под Челябинском вручили меч воинской славы

Танковой дивизии в Челябинской области, которая является правоприеемником Уральского добровольческого танкового корпуса, в ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вручена народная награда работы мастеров Златоуста - Меч воинской славы.

Решение принято в знак увековечивания памяти о подвигах воинов-танкистов в сражениях Великой Отечественной войне и значительном вкладе тружеников Челябинской области в обеспечение обороноспособности.

«Мы никогда не перестанем помнить и восхищаться Вашими подвигами и преклоняться перед мужеством и стойкостью, проявленными во имя защиты нашей Родины», - заявил генерал-полковник Александр Лапин во время торжественной церемонии.

Он добавил, что в памяти народа навечно останутся грандиозные танковые сражения, которые переломили ход Великой Отечественной войны и ковали нашу Победу. «Решительность, натиск и самопожертвование – вот что всегда отличало воинов-танкистов. Стоит только вспомнить подвиг экипажа танка Т-34 старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко, который за первые месяцы войны принял участие в двадцати восьми схватках и уничтожил пятьдесят две фашистских бронемашины», - сказал командующий войсками ЦВО.

На одного стороне меча нанесены золотом орнамент и фраза «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», как символ преемственности служения Родине многих поколений защитников Отечества. На другой стороне - орнамент и фраза «90 гвардейской танковой дивизии». На рукояти с обеих сторон размещено изображение «Воинам-освободителям». Также на мече находятся портреты Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, маршала Советского Союза Г.К. Жукова, маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко, наград Уральского добровольческого танкового корпуса и портрет его первого командира Г.С. Родина.

Также в ходе торжественного митинга генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также ценные подарки: черные ножи - точные копии холодного оружия танкистов уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного во время Великой Отечественной войны из рабочих Свердловской, Курганской и Молотовской областей.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав вошли 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения. Танковая дивизия продолжает традиции Уральского добровольческого танкового корпуса, известного как «Корпус черных ножей». За годы существования дивизии было вручено более 30 тыс. государственных наград, в том числе 22 военнослужащим присвоено звание Героя Советского союза, пяти военнослужащим - Героя России.

СПРАВОЧНО:

Меч воинской славы, изготовленный мастерами Златоустовской оружейной компании и врученный 90 гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии в честь 75-летия Победы, представляет собой традиционное оружие с прямым обоюдоострым клинком, на одной стороне нанесены золотом орнамент и фраза «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», как символ преемственности служения Родине многих поколений защитников Отечества. На другой стороне - орнамент и фраза «90 гвардейской танковой дивизии». На рукояти с обеих сторон размещено изображение «Воинам-освободителям», на навершии с обеих сторон - герб СССР - страны, внесшей наибольший вклад в Победу над фашистской Германией, на части клинка - прилегающей к гарде - знак «Гвардия».

На правой стороне металлических ножей с золочением орнамента нанесены изображения в верхней части - орден «Победа», ниже - портреты Верховного главнокомандующего И.В.Сталина, маршала Советского Союза Г.К.Жукова, маршала бронетанковых войск П.С.Рыбалко, наград Уральского добровольческого танкового корпуса и портрет его первого командира Г.С.Родина. В нижней части ножен нанесено изображение ордена Великой Отечественной войны.

На левой стороне ножен в такой же технике нанесены изображения наград дивизии - двух орденов Красного Знамени.

Символика цветов и украшении Меча воинской славы

Золотой цвет - символ веры, милосердия, богатства, справедливости, великодушия.

Серебряный (белый) цвет - символ правдивости, благородства, чистоты, невинности, света и свободы.

Красный - символ храбрости, мужества, любви, решительности, огня жизни, совершенства, крови, пролитой в бою.

Синий (лазурь) - символ красоты, величия, неба, мужского начала, отражения небесного в земном, великодушия, честности, безупречности.

Черный - печали, смирения, мудрости, достоинства, благоразумия, символ земли, порохового дыма.

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