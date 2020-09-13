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13.09.2020 (16:00)

В Кронштадте в филиале Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» открылись выставки «Война и мир» и «Храм души»

Сразу две уникальные художественные выставки «Война и мир» и «Храм души» начали работу в Итальянском дворце Кронштадта, входящем в состав филиала Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Кронштадтская крепость». 

На выставке «Война и мир» представлены работы художников Александра Новоселова, Сергея Секирина, Сергея Опульса и Веры Мареевой. Художники той части выставки, которая носит условное название «Война», представляют картины на военную тему со всей ее болью и лишениями, а их коллеги из части «Мир» противопоставляют ужасам военного лихолетья сцены мирного времени.  В свою очередь выставка «Храм души» знакомит гостей филиала с мозаичными работами Любови Жинкиной, а также Полины и Светланы Арно. Художники, принимавшие участие в изготовлении мозаичных изображений в главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации, делятся с посетителями выставки секретами мастерства, представив млозаичные работы, выполненные в различных стилях. 

Работы мастеров отражают внутреннюю духовную составляющую человеческой души – умиротворение, наполненное красками сегодняшней жизни и одновременно отсыл в прошлое, к историческим духовным корням
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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