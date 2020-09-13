Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.09.2020 (15:26)

Командующий войсками ЦВО наградил челябинских юнармейцев за качественные сочинения про Героев Великой Отечественной войны

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин во время торжественной церемонии, посвященной Дню танкиста, в Чебаркуле наградил юнармейцев Челябинской области за высокое качество работ, отправленных на общероссийский конкурс сочинений на темы Героизма и подвига Героев.

Конкурс проводился Российской Ассоциацией Героев к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Башкирии инженеры ЦВО провели соревнования по волейболу
В Таджикистане российские сотрудники ВАИ приняли участие в акции «Осторожно, дети!»
Военнослужащие 2-й армии ЦВО заложили капсулу с землей с мест сражений «Бессмертных гусар»
Более 1000 военнослужащих примут участие в едином дне голосования в Новосибирской области

Метки:
Центральный военный округ , Командующий
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false