13.09.2020 (15:26)

Командующий войсками ЦВО наградил челябинских юнармейцев за качественные сочинения про Героев Великой Отечественной войны

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин во время торжественной церемонии, посвященной Дню танкиста, в Чебаркуле наградил юнармейцев Челябинской области за высокое качество работ, отправленных на общероссийский конкурс сочинений на темы Героизма и подвига Героев.

Конкурс проводился Российской Ассоциацией Героев к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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