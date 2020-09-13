13.09.2020 (15:26)
Командующий войсками ЦВО наградил челябинских юнармейцев за качественные сочинения про Героев Великой Отечественной войны
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин во время торжественной церемонии, посвященной Дню танкиста, в Чебаркуле наградил юнармейцев Челябинской области за высокое качество работ, отправленных на общероссийский конкурс сочинений на темы Героизма и подвига Героев.
Конкурс проводился Российской Ассоциацией Героев к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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