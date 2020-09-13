13.09.2020 (15:19)
Лётчики ЗВО доставили избирательную комиссию на острова Финского залива для проведения голосования
Экипажи вертолётов Ми-8 осуществили доставку представителей участковой избирательной комиссии, наблюдателей и волонтёров на острова Финского залива.
Дислоцированные на островах военнослужащие и гражданские сотрудники смогли отдать свой голос.
В Ленинградской области проходят выборы губернатора региона и в советы депутатов муниципальных образований.
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