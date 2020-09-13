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13.09.2020 (15:12)

Экипажи СУ-27 морской авиации Балтийского флота выполнили плановые ночные учебно-тренировочные полеты

В рамках проведения плановой тренировки экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели ночные учебно-тренировочные полеты.

В ходе ночных полетов летчики отработали взлет и заход на посадку, учебные атаки по воздушным низкоскоростным целям, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование.

Среди обязательных элементов боевых упражнений, которые отработали пилоты – имитация воздушного боя и принуждение воздушного судна-нарушителя к посадке.

В ходе выполнения полётов лётчики выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения истребителей.

В общей сложности, было задействовано несколько звеньев самолетов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Самолеты , Западный военный округ , Истребительная авиация
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