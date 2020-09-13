13.09.2020 (15:00)

Подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ примут участие в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство – 2020»

В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», которое ежегодно проводится с 2015 года.

Решение о проведении учения на территории Республики Беларусь было принято оборонными ведомствами стран-участниц в октябре 2019 года и отражено в «Плане сотрудничества между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Российской Федерации на 2020 год».

В ходе учения десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач.

Всего от Российской Федерации в учении примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения.

Перевозка российских военнослужащих будет осуществлена железнодорожным транспортом.

После завершения учения российские военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации на территории Российской Федерации.

Совместное тактическое учение «Славянское братство - 2020» пройдет с 14 по 25 сентября 2020 г. на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь под руководством командующего Силами специальных операций Республики Беларусь (ССО) генерал-майора Вадима Денисенко.

Учения «Славянское братство» регулярно проводятся с 2015 года.

Первое совместное тактическое учение десантников «Славянское братство» состоялось в 2015 году на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах «Орешац» и «Пескови» в Республике Сербия, в 2017 году на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь, в 2018 году учение снова прошло на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2020 году учение принимает Белорусская сторона.

Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.

От Российской Федерации в учении принимали участие десантники Новороссийского (горного) и Псковского гвардейских десантно-штурмовых соединений, от ССО Республики Беларусь подразделения отдельных гвардейских десантно-штурмовых соединений из Витебска и Бреста, от Республики Сербия – подразделения специальной бригады Сербской армии.

В этом году учение пройдет в двухстороннем формате, в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

В 2020 году в учении примет участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.



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