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13.09.2020 (14:33)

Танкисты ЮВО провели боевые стрельбы в свой профессиональный праздник в Южной Осетии

Танкисты российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отпраздновали свой профессиональный праздник День танкиста боевыми стрельбами на полигоне «Дзарцеми» в Южной Осетии.

В преддверии праздника танкисты провели боевые стрельбы, по итогам которых был отобран лучший стрелок, экипаж танка и взвод.

В ходе первого этапа конкурса экипажи танка Т72Б соревновались в меткости стрельбы из орудий с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также по воздушным целям из пулемета. Средняя дальность до целей составляла около 2000 метров, дистанция ведения огня в движении – 700 метров. Мишени лишь на короткое время появлялись в зоне огневого поражения, что требует от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе.

На втором этапе конкурса механики-водители показали свое мастерство в грамотном и быстром преодолении ограниченных проходов в минно-взрывных заграждениях, колейных мостов и препятствии в условиях горной местности.

Победителей стрельб наградили сладким пирогом, который испекли военные хлебопеки специально для конкурса.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Южная Осетия , Военная база
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