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13.09.2020 (14:20)

Около 3 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии приняли участие в Едином дне голосования Российской Федерации

Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа приняли участие в Едином дне голосования Российской Федерации на территории Республики Дагестан.

Все избирательные участки, на которых проходили выборы, были оборудованы профилактическими и дезинфицирующими средствами, также мероприятия проводились с учётом всех мер безопасности о предупреждении и нераспространении вирусной инфекции.

Военнослужащие КФл и члены их семей приходили на избирательные участки с соблюдением всех необходимых требований в защитных масках и перчатках.

Надо отметить, что одними из первых свою гражданскую позицию проявили морские пехотинцы КФл, они приняли участие в досрочном выборном процессе. Всего в Едином дне голосования РФ приняли участие около 3 тыс. военнослужащих флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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