13.09.2020 (13:55)

На территории российской военной базы ЮВО в Абхазии открыта площадка для обучения пилотированию БЛА

На территории военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии открыта площадка для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами (БЛА) коптерного типа.

Площадка БЛА располагается на территории военно-патриотического соединения «Патриот». Она вызывает интерес у детей военнослужащих местного гарнизона, в том числе юнармейцев, а также практику управления беспилотниками на ней осваивают военнослужащие контрактной и срочной службы военной базы.

Парк «Патриот», открытый два года назад на территории соединения ЮВО в Абхазии, состоит из 5 секторов. Сектора включают 24 комплекса различной направленности – специальные полосы препятствий, стрелковые тиры для проведения стрельб из пневматического оружия, площадки для стрельбы из арбалета, лука и др.

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