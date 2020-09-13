13.09.2020 (13:29)

На российской военной базе ЮВО в Абхазии отметили День танкиста

На территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии состоялись культурно-досуговые мероприятия, посвященные 74-летию со дня образования танковых войск.

В ходе торжественного построения на плацу командир соединения полковник Олег Сеньков пожелал всем военнослужащим танковых подразделений базы здоровья и совершенствования своих профессиональных навыков.

В военном городке базы организована выставка новейшей штатной боевой техники, среди которой представлены новейшие танки Т-72Б3, мостовые танковые укладчики МТУ-20 на базе танка Т-55 и др.

Также развернута экспозиция детских художественных работ конкурса рисунков на тему «Танкисты глазами ребенка». В мероприятии приняли участие около 100 детей военнослужащих в возрасте от 6 до 17 лет.

Всего в праздновании Дня танкиста на территории российской военной базы ЮВО приняли участие более 1 тыс. человек из числа семей военнослужащих, жителей города Гудаута, а также военных танкистов Министерства Обороны Республики Абхазия.

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